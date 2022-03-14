📅Yarın İstanbul'da kar tatili var mı? ❄15 Mart Salı 2022 kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamalar!

Türkiye'nin bir çok şehrinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından peş peşe kar tatili haberleri gelmeye başladı. Bir önceki gün ondan fazla şehirde okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez 15 Mart Salı gününde. Özellikle megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar konuya ilişkin yoğun şekilde araştırmalar yapıyor. Peki Yarın İstanbul'da kar tatili var mı? 15 Mart Salı 2022 kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son açıklamalar haberimizde...