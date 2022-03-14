📅Yarın İstanbul'da kar tatili var mı? ❄15 Mart Salı 2022 kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamalar!

Türkiye'nin bir çok şehrinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından peş peşe kar tatili haberleri gelmeye başladı. Bir önceki gün ondan fazla şehirde okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez 15 Mart Salı gününde. Özellikle megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar konuya ilişkin yoğun şekilde araştırmalar yapıyor. Peki Yarın İstanbul'da kar tatili var mı? 15 Mart Salı 2022 kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son açıklamalar haberimizde...
İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR
İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı tüm kenti beyaza bürümüştü. Bir önceki gün güneş yüzünü göstermişken Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.
Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" dedi.
👉YARIN 15 MART 2022 SALI İSTANBUL'DA KAR TATİLİ VAR MI?
Yarın için İstanbul'da kar tatili bulunmuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı son paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
''Kıymetli Hemşehrilerim;
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre #İstanbul'da
🟧TURUNCU ALARM KALKTI
14 Mart Pazartesi (YARIN) il geneli;
⏰ 00.00–09.00
🌥Az bulutlu ve açık;
⏰09.00-12.00
☁️Parçalı bulutlu geçecek.''