Yarın Edirne, Bolu, Sivas ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 15 Ocak MEB-valilik duyuruları

Edirne, Kırklareli ve Bolu başta olmak üzere, birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından 15 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, valiliklerden gelecek açıklamalara bağlı. Tatil haberi bekleyen öğrenciler, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fotoğraflar: AA

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 OCAK 2025 KAR TATİLİ SON DURUM

15 Ocak 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı, veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sivas gibi illerde kar tatili beklentisi arttı. Peki, valiliklerden herhangi bir açıklama geldi mi?

EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA DURUM

Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Edirne'nin bazı ilçelerinde 14 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verilmişti. Çarşamba günü için ise henüz Edirne Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının devam etmesi durumunda tatil kararı alınması bekleniyor.

BOLU VE SİVAS'TA HAVA

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Bolu ve Sivas'ta da kar yağışı etkisini artırabilir. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırabilecek kar yağışları ve buzlanma ihtimali nedeniyle valiliklerin durum değerlendirmesi yaptığı biliniyor. Ancak şu ana kadar resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor.