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Yarın Edirne, Bolu, Sivas ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 15 Ocak MEB-valilik duyuruları

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası gözler Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sivas valiliklerine çevrildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde 15 Ocak 2025 Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Özellikle Edirne ve Kırklareli'de yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı, veliler ve öğrenciler arasında tatil beklentisini artırdı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:12 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:12
Yarın Edirne, Bolu, Sivas ve Kırklareli’nde okullar tatil mi? 15 Ocak MEB-valilik duyuruları

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    Edirne, Kırklareli ve Bolu başta olmak üzere, birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından 15 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, valiliklerden gelecek açıklamalara bağlı. Tatil haberi bekleyen öğrenciler, gelişmeleri yakından takip ediyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 OCAK 2025 KAR TATİLİ SON DURUM

    15 Ocak 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı, veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sivas gibi illerde kar tatili beklentisi arttı. Peki, valiliklerden herhangi bir açıklama geldi mi?

    EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA DURUM

    Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Edirne'nin bazı ilçelerinde 14 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verilmişti. Çarşamba günü için ise henüz Edirne Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının devam etmesi durumunda tatil kararı alınması bekleniyor.

    BOLU VE SİVAS'TA HAVA

    Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Bolu ve Sivas'ta da kar yağışı etkisini artırabilir. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırabilecek kar yağışları ve buzlanma ihtimali nedeniyle valiliklerin durum değerlendirmesi yaptığı biliniyor. Ancak şu ana kadar resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor.

    METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

    15 Ocak hava durumu tahminlerine göre:

    Marmara Bölgesi: Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

    İç Anadolu ve Karadeniz: Yüksek kesimlerde kar yağışı, buzlanma ve don olayları tahmin ediliyor.

    Doğu Anadolu: Yüksek bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor.

    VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

    Valilikler ve kaymakamlıklar, kar tatili kararlarını genellikle resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyuruyor. Şu an için Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sivas valiliklerinden herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

    KAR TATİLİ OLASILIĞI

    Edirne, Kırklareli, Bolu ve Sivas'ta yaşayan öğrenciler ve veliler, kar tatili haberlerini dikkatle takip etmeli. Özellikle olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda, ilerleyen saatlerde yeni açıklamalar gelebilir. Güncel gelişmeleri öğrenmek için valilik duyurularını takip etmeye devam ediniz.

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