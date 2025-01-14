Okullarda yoğun eğitim temposu devam ederken ikinci ara tatil için heyecan artıyor. Nisan ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tatil takvimine odaklandı. Öğrenciler bu dinlenme döneminde enerji toplayarak eğitim hayatlarına motive bir şekilde devam etmeyi planlıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
MEB İkinci Ara Tatil Tarihlerini Açıkladı: Öğrenciler 9 Günlük Tatile Hazırlanıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi kapsamında ikinci dönem ara tatil tarihlerini resmen duyurdu. Öğrenciler ve veliler için heyecanla beklenen açıklamaya göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Hafta Sonlarıyla Birlikte 9 Gün Tatil
Bu tarihlerdeki tatil, hafta sonlarını da kapsadığı için öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma imkânı bulacak. Tatil süresi boyunca hem öğrenciler hem de öğretmenler dinlenme fırsatı yakalayacak. Eğitim-öğretim maratonuna kısa bir mola veren öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yaparak kaldıkları yerden eğitimlerine devam edecek.