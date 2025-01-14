(Takvim Foto Arşiv)

Dinlenme ve Yenilenme Fırsatı

Ara tatil, öğrencilere yoğun geçen bir dönemin ardından dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Uzmanlar, bu dönemin öğrencilerin hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına olanak tanıdığını ve eğitim sürecine daha enerjik bir şekilde dönebileceklerini belirtiyor.