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Nisan ara tatili ne zaman, hangi gün? MEB 2025 ikinci dönem ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin tatil takvimini kamuoyuyla paylaştı. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği ikinci ara tatil tarihleri de netleşmiş oldu. Eğitim temposuna kısa bir ara vermek isteyen öğrenciler bu tatil dönemini dinlenerek ve etkinliklerle değerlendirme fırsatı bulacak.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:49
Nisan ara tatili ne zaman, hangi gün? MEB 2025 ikinci dönem ara tatil tarihleri

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    Okullarda yoğun eğitim temposu devam ederken ikinci ara tatil için heyecan artıyor. Nisan ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tatil takvimine odaklandı. Öğrenciler bu dinlenme döneminde enerji toplayarak eğitim hayatlarına motive bir şekilde devam etmeyi planlıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MEB İkinci Ara Tatil Tarihlerini Açıkladı: Öğrenciler 9 Günlük Tatile Hazırlanıyor

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi kapsamında ikinci dönem ara tatil tarihlerini resmen duyurdu. Öğrenciler ve veliler için heyecanla beklenen açıklamaya göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hafta Sonlarıyla Birlikte 9 Gün Tatil

    Bu tarihlerdeki tatil, hafta sonlarını da kapsadığı için öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma imkânı bulacak. Tatil süresi boyunca hem öğrenciler hem de öğretmenler dinlenme fırsatı yakalayacak. Eğitim-öğretim maratonuna kısa bir mola veren öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü ders başı yaparak kaldıkları yerden eğitimlerine devam edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Dinlenme ve Yenilenme Fırsatı

    Ara tatil, öğrencilere yoğun geçen bir dönemin ardından dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Uzmanlar, bu dönemin öğrencilerin hem fiziksel hem de mental olarak rahatlamalarına olanak tanıdığını ve eğitim sürecine daha enerjik bir şekilde dönebileceklerini belirtiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Eğitim Planlamasına Uygun Takvim

    MEB tarafından hazırlanan bu tatil planı, eğitim-öğretim yılı takvimiyle uyumlu bir şekilde düzenlendi. Öğrencilerin tatilde keyifli ve verimli zaman geçirebilmeleri için okullarda tatil öncesi çeşitli rehberlik çalışmaları yapılması da planlanıyor.

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