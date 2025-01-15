ALES/1 sınav tarihi 2025 | ÖSYM ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

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Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katıldığı ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) 2025 yılı için başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi açıklandı. İşte, ALES 2025 takvimi ve merak edilen detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) ALES 2025 Başvuru Tarihleri ALES 2025 başvuru süreci 19 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, sınav günü ve sonuç açıklama tarihi de netleşti.