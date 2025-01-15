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ALES/1 sınav tarihi 2025 | ÖSYM ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler ve akademik personel adayları için önemli bir sınav olan ALES, 2025 yılı için başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki ALES 1 sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen takvim!

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:25
ALES/1 sınav tarihi 2025 | ÖSYM ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

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    Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katıldığı ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) 2025 yılı için başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi açıklandı. İşte, ALES 2025 takvimi ve merak edilen detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ALES 2025 Başvuru Tarihleri

    ALES 2025 başvuru süreci 19 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından, sınav günü ve sonuç açıklama tarihi de netleşti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ALES 2025/1 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

    ALES 2025/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Lisansüstü eğitim almak veya akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar, bu tarihte sınavda ter dökecek. ALES, genellikle sayısal ve sözel bölümlerden sorular içeren ve zorlu bir sınav olarak biliniyor. Adayların bu sınavda gösterdiği başarı, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru sürecini doğrudan etkileyecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    ALES 2025/1 sınavının sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden sonuçlarına ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar yüksek lisans veya doktora başvuruları için gerekli olan puanları öğrenebilecek ve programlarına başvuruda bulunabilecek.

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