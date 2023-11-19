Bugün anaokulu ve kreşler tatil mi? 20 Kasım Pazartesi İstanbul’da lise, ortaokul, anaokul, kreşler açık mı, kapalı mı? Valilik son dakika açıklamalar...

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü dünden beri yoğun yağışlara ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarmıştı. Sel, yıldıırm, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi yönünde uyarılar geldi. MGM, vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını belirtti. İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK? İstanbul'da dün yağan kar yağışının bugün yerini yağmura bırakması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da olumsuz hava koşullarının Pazar(bugün) akşamı etkisini azaltarak son bulması bekleniyor. Salı günü güneşli bir havaya uyanacak olan İstanbullular, Çarşamba gününden itibaren yine yağışlarla karşı karşıya kalacak.

ŞİLE'DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.