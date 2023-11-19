Meteoroloji tarafından yapılan uyarıs sonrası yeni tedbirler alındı. Peki, bugün anaokulu ve kreşler tatil mi? 20 Kasım Pazartesi İstanbul'da lise, ortaokul, anaokul, kreşler açık mı, kapalı mı? Valilik son dakika açıklamalar...
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıs sonrası yeni tedbirler alındı. Peki, bugün anaokulu ve kreşler tatil mi? 20 Kasım Pazartesi İstanbul'da lise, ortaokul, anaokul, kreşler açık mı, kapalı mı? Valilik son dakika açıklamalar...
VALİLİK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği tarafından ilk tatil açıklaması İstanbul'un Şile ilçesi için geldi. Valilikten yapılan açıklamada Şile'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği: İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.
Diğer ilçelerde eğitime kaldığı yerden devam edilecek.
METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dünden beri yoğun yağışlara ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarmıştı. Sel, yıldıırm, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi yönünde uyarılar geldi.
MGM, vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını belirtti.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul'da dün yağan kar yağışının bugün yerini yağmura bırakması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da olumsuz hava koşullarının Pazar(bugün) akşamı etkisini azaltarak son bulması bekleniyor.
Salı günü güneşli bir havaya uyanacak olan İstanbullular, Çarşamba gününden itibaren yine yağışlarla karşı karşıya kalacak.
ŞİLE'DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.
Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.