SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

20 Kasım Pazartesi Şırnak, Kütahya, Kastamonu'da kar tatili var mı? Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Diyarbakır'da okullar tatil mi? Valilik son dakika...

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Peki, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Diyarbakır'da okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi Şırnak, Kütahya, Kastomonu'da kar tatili var mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:43 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:45
20 Kasım Pazartesi Şırnak, Kütahya, Kastamonu’da kar tatili var mı? Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Diyarbakır’da okullar tatil mi? Valilik son dakika...

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 20 Kasım Pazartesi o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller...

SON DAKİKA ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada " Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların hava koşulları sebebiyle tatil olup olmaması kararı o ilin valiliği tarafından alınıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarıyla ilgili valiliklere ve kaymakamlıklara bilgi verildiği aktarıldı.

Akşam saatlerine doğru illerdeki hava durumu raporlarının netlik kazanmasıyla eldeki veriler değerlendirilecek. Normal şartlarda okulların 20 Kasım Pazartesi günü Türkiye genelinde açılması bekleniyordu.

Ancak yapılan değerlendirmelere göre toplam 31 ilde uyarı verildi. Sarı ve turuncu kodla uyarı verilen iller şu şekilde;

SARI UYARI VERİLEN İLLER

Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova. (Sarı uyarı az tehlikeli iller olarak ifade edilmektedir)

TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak. (Turuncu uyarı tehlikeli iller olarak ifade edilmektedir.)

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
Memura erken emeklilik formülü: İsteğe bağlı sigorta imkanından nasıl yararlanılır? İşte 5 milyon kamu çalışanına rehber...
SON DAKİKA