20 Kasım Pazartesi Şırnak, Kütahya, Kastamonu’da kar tatili var mı? Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Diyarbakır’da okullar tatil mi? Valilik son dakika...

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 20 Kasım Pazartesi o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller...
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 20 Kasım Pazartesi o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller...
SON DAKİKA ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada " Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların hava koşulları sebebiyle tatil olup olmaması kararı o ilin valiliği tarafından alınıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarıyla ilgili valiliklere ve kaymakamlıklara bilgi verildiği aktarıldı.
Akşam saatlerine doğru illerdeki hava durumu raporlarının netlik kazanmasıyla eldeki veriler değerlendirilecek. Normal şartlarda okulların 20 Kasım Pazartesi günü Türkiye genelinde açılması bekleniyordu.
Ancak yapılan değerlendirmelere göre toplam 31 ilde uyarı verildi. Sarı ve turuncu kodla uyarı verilen iller şu şekilde;
SARI UYARI VERİLEN İLLER
Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova. (Sarı uyarı az tehlikeli iller olarak ifade edilmektedir)
TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER
Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak. (Turuncu uyarı tehlikeli iller olarak ifade edilmektedir.)