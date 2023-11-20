20 Kasım Pazartesi Şırnak, Kütahya, Kastamonu’da kar tatili var mı? Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Diyarbakır’da okullar tatil mi? Valilik son dakika...

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 20 Kasım Pazartesi o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller... Yalova, Ardahan, Mardin, Kars'ta okullar tatil mi 2023? 20 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar

SON DAKİKA ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ! Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada " Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.