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Bugün Niğde, Hakkari, Afyon, Uşak, Bingöl, Erzurum'da okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller listesi: MEB son dakika...

Pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterirken yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, Niğde, Hakkari, Afyon, Uşak, Bingöl, Erzurum'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:45 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:47
Bugün Niğde, Hakkari, Afyon, Uşak, Bingöl, Erzurum’da okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller listesi: MEB son dakika...

Ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Niğde, Hakkari, Afyon, Uşak, Bingöl, Erzurum'da okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller listesi: MEB son dakika...

Niğde, Hakkari, Afyon, Uşak, Bingöl, Erzurum'da okullar tatil mi?

Henüz bu iller için kar tatili açıklaması gelmedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağı veya il bazında okullara tatil gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Tatil haberi gelmeye başladı.
İstanbul Şile'de İlk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı; "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır"

Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; "📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BOLU

"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

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