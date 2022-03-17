Yarın anaokulu, kreşler tatil mi? 18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? Vali'den son dakika duyuru

Megakent İstanbul'da eğitime kar engeli! Son dakika haberine göre kentte okullar tatil edildi. Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle bir takım tedbirler alındığını bildirdi. Alınan tedbirler arasında anaokulu ve kreşler ile ilgili de bilgi yer alıyor. Peki; Yarın anaokulu, kreşler tatil mi? 18 Mart Cuma İstanbul'da anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı?
YARIN ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.'' dedi.
20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirle şöyle;
AKOM, AFAD VE İBB EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ
Kuvvetli kar nedeniyle İstanbul'da günlük hayatta birtakım olumsuzluklar yaşanması bekleniyor. Kuvvetli kar nedeniyle kent genelinde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce uyarılar yapıldı. AKOM, AFAD ve İBB ekipleri de kent genelinde teyakkuz haline geçti.