Yarın (8 Kasım Cuma) okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2024? Kasım ara tatilinde karne veriliyor mu? Yoklama alınır mı?

(Takvim Foto Arşiv)
Kasım Ara Tatili Ne Zaman Başlıyor? Öğrenciler İçin 9 Günlük Dinlenme Zamanı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim yılı çalışma ve tatil takvimini yayınladı. MEB takvimine göre, Kasım ara tatili 8 Kasım 2024 Cuma günü derslerin bitimiyle başlıyor ve 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlere cumartesi ve pazar günleri de eklendiğinde öğrenciler için toplamda 9 gün sürecek bir tatil fırsatı sunulmuş olacak.
Kasım Ara Tatili Günleri
Kasım ara tatilinin başlangıcından itibaren tatil günleri şu şekilde sıralanıyor:
9 Kasım Cumartesi
10 Kasım Pazar
11 Kasım Pazartesi
12 Kasım Salı
13 Kasım Çarşamba
14 Kasım Perşembe
15 Kasım Cuma
16 Kasım Cumartesi
17 Kasım Pazar
Okullar, 18 Kasım Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Öğretmenlerin Ara Tatil Seminerleri Çevrimiçi Yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, öğretmenlerin ara tatil süresince yapacakları seminerler çevrimiçi olarak düzenlenecek. Bu karar öğretmenlerle yapılan görüşmelerde alınan talepler doğrultusunda özellikle ara tatil sürecinde öğretmenlerin uzaktan katılım sağlayabilmesi adına geliştirildi.
Bu yılın çalışma ve tatil planlaması kapsamında, ikinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak, yarıyıl tatili ise 20 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihlerini kapsayacak.