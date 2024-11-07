Yarın (8 Kasım Cuma) okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2024? Kasım ara tatilinde karne veriliyor mu? Yoklama alınır mı?

Kasım ara tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler tatil planlamalarını yaparken 8 Kasım Cuma günü ders olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim takvimine göre belirlenen Kasım ara tatili, öğrenciler için bir dinlenme fırsatı sunuyor. Ancak ara tatil öncesi son gün olan 8 Kasım'da okulların açık olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor.