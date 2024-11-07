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Yarın (8 Kasım Cuma) okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2024? Kasım ara tatilinde karne veriliyor mu? Yoklama alınır mı?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaklaşan ara tatilin heyecanını yaşıyor. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ancak öğrencilerin aklında "8 Kasım Cuma günü ders yapılacak mı?" sorusu yer edindi.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 06:39 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 07:05
Yarın 8 Kasım Cuma okullar tatil mi, ders işlenecek mi 2024? Kasım ara tatilinde karne veriliyor mu? Yoklama alınır mı?

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Kasım ara tatilinin başlamasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler tatil planlamalarını yaparken 8 Kasım Cuma günü ders olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim takvimine göre belirlenen Kasım ara tatili, öğrenciler için bir dinlenme fırsatı sunuyor. Ancak ara tatil öncesi son gün olan 8 Kasım'da okulların açık olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

8 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ, YOKLAMA ALINACAK MI?

8 Kasım Cuma dersler kaldığı yerden devam edecek. Bu nedenle yoklama da alınacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KASIM ARA TATİLİNDE KARNE VERİLECEK Mİ?

Ara tatiller, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde yer almaktadır. 2018 yılında hayata geçirilen uygulama ile beraber öğrencilerin dönem içerisinde dinlenmesi amaçlanmıştır. Ara tatiller kısa süreli tatiller olması sebebiyle öncesinde karne dağıtımı olmaz. Karneler yarıyıl tatili ve yaz tatili öncesinde dağıtılmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kasım Ara Tatili Ne Zaman Başlıyor? Öğrenciler İçin 9 Günlük Dinlenme Zamanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim yılı çalışma ve tatil takvimini yayınladı. MEB takvimine göre, Kasım ara tatili 8 Kasım 2024 Cuma günü derslerin bitimiyle başlıyor ve 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlere cumartesi ve pazar günleri de eklendiğinde öğrenciler için toplamda 9 gün sürecek bir tatil fırsatı sunulmuş olacak.

Kasım Ara Tatili Günleri

Kasım ara tatilinin başlangıcından itibaren tatil günleri şu şekilde sıralanıyor:

9 Kasım Cumartesi

10 Kasım Pazar

11 Kasım Pazartesi

12 Kasım Salı

13 Kasım Çarşamba

14 Kasım Perşembe

15 Kasım Cuma

16 Kasım Cumartesi

17 Kasım Pazar

Okullar, 18 Kasım Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretmenlerin Ara Tatil Seminerleri Çevrimiçi Yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, öğretmenlerin ara tatil süresince yapacakları seminerler çevrimiçi olarak düzenlenecek. Bu karar öğretmenlerle yapılan görüşmelerde alınan talepler doğrultusunda özellikle ara tatil sürecinde öğretmenlerin uzaktan katılım sağlayabilmesi adına geliştirildi.

Bu yılın çalışma ve tatil planlaması kapsamında, ikinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak, yarıyıl tatili ise 20 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihlerini kapsayacak.

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