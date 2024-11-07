DGS EK TERCİH SONUÇLARI ÖSYM AİS 2024! DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci tamamlandı ve adaylar başvurdukları bölümler için tercihlerinde bulunmuştu. Şimdi ise DGS ek tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman duyurulacağı en çok merak edilen konu haline geldi. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları için tarih belirlendi mi?
(Takvim Foto Arşiv)
DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLUR?
DGS 2024 ek tercih işlemleri 31 Ekim'de tamamlandı. Ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) henüz bir açıklama gelmedi.
(Takvim Foto Arşiv)
Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçları yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından ÖSYM sonuç açıklama sistemi sayfası üzerinden adayların erişimine açılacak.