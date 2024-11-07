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DGS EK TERCİH SONUÇLARI ÖSYM AİS 2024! DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri, 31 Ekim tarihinde sona erdi. Bu süreçte, adaylar istedikleri bölümlere yerleşebilmek için tercihlerini belirlediler. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte ÖSYM sonuç ekranı haberimizde...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:12 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:12
DGS EK TERCİH SONUÇLARI ÖSYM AİS 2024! DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci tamamlandı ve adaylar başvurdukları bölümler için tercihlerinde bulunmuştu. Şimdi ise DGS ek tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman duyurulacağı en çok merak edilen konu haline geldi. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları için tarih belirlendi mi?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLUR?

DGS 2024 ek tercih işlemleri 31 Ekim'de tamamlandı. Ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) henüz bir açıklama gelmedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçları yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından ÖSYM sonuç açıklama sistemi sayfası üzerinden adayların erişimine açılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYM EKRANINDA OLACAK

DGS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle yerleştirme sonucu sorgulama işlemi yapabilir.

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