DGS EK TERCİH SONUÇLARI ÖSYM AİS 2024! DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih süreci tamamlandı ve adaylar başvurdukları bölümler için tercihlerinde bulunmuştu. Şimdi ise DGS ek tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman duyurulacağı en çok merak edilen konu haline geldi. Peki, DGS ek yerleştirme sonuçları için tarih belirlendi mi?