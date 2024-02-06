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Yarın ( 7 Şubat 2024 ) okullar tatil mi? MEB son dakika duyuruları! 7 Şubat 2024 hangi illerde okullar tatil edildi? Artvin için az evvel duyuruldu

Kar yağışı, buzlanma veya diğer hava koşullarının etkilerine karşı önlem alınması amacıyla Artvin'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi. 7 Şubat 2024 tarihi için diğer illerde tatil kararı alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Bu nedenle son dakika MEB duyuruları ve tatil kararları yakından takip ediliyor. Peki, 7 Şubat hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 18:53 Güncelleme 06 Şubat 2024, 18:54
Yarın 7 Şubat 2024 okullar tatil mi? MEB son dakika duyuruları! 7 Şubat 2024 hangi illerde okullar tatil edildi? Artvin için az evvel duyuruldu

Artvin'deki okulların tatil edilmesiyle birlikte birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Peki, 7 Şubat 2024 hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

RİZE, ARTVİN, ARDAHAN DİKKAT!

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

7 ŞUBAT 2024 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'de, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi. Diğer illerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

Ardanuç Kaymakamlığı'nın paylaşımıArdanuç Kaymakamlığı'nın paylaşımı

Ardanuç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle Ardanuç Merkez ve köylerde 07.02.2024 Çarşamba günü tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir."

MEBden gece yarısı kararı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...MEBden gece yarısı kararı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
MEB'den gece yarısı kararı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

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