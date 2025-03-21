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Yan yana nasıl yazılır? TDK’ye göre “yanyana” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre, kelimelerin veya sözcüklerin doğru şekilde yazılması gerekiyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan “yan yana” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki "yanyana" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “yan yana” kelimesinin doğru yazılışı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 12:43
Yan yana nasıl yazılır? TDK’ye göre yanyana doğru yazılışı nedir?

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Türkçede, sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "yan yana" kelimesidir. "Yan yana" kelimesi, Türkçede genellikle "birbirinin yanında olan ve biri ötekinin yanında olarak" anlamında kullanılır. Peki TDK'ye göre "yan yana" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YAN YANA NASIL YAZILIR?

Yan yana kelimesi, doğru yazımı konusunda sıkça karıştırılan bir terimdir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "yan yana" ayrı yazılmalıdır. "Yanyana" şeklinde birleşik yazımı yanlıştır.

✅ Doğru yazılışı: Yan yana

❎ Yanlış yazılı: Yanyana

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "YAN YANA" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre "yan yana" kelimesi her zaman ayrı yazılır.

Örneğin ⤵

◾ "Burada, yan yana iki odamız vardı." - Ayla Kutlu

◾ "Hiçbir yerde yan yana gelmedik." - Adalet Ağaoğlu