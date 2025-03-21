Yan yana nasıl yazılır? TDK’ye göre “yanyana” doğru yazılışı nedir?

Türkçede, sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "yan yana" kelimesidir. "Yan yana" kelimesi, Türkçede genellikle "birbirinin yanında olan ve biri ötekinin yanında olarak" anlamında kullanılır. Peki TDK'ye göre "yan yana" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…