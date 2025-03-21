Yan yana nasıl yazılır? TDK’ye göre “yanyana” doğru yazılışı nedir?

Türkçede, sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "yan yana" kelimesidir. "Yan yana" kelimesi, Türkçede genellikle "birbirinin yanında olan ve biri ötekinin yanında olarak" anlamında kullanılır. Peki TDK'ye göre "yan yana" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
YAN YANA NASIL YAZILIR?
Yan yana kelimesi, doğru yazımı konusunda sıkça karıştırılan bir terimdir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "yan yana" ayrı yazılmalıdır. "Yanyana" şeklinde birleşik yazımı yanlıştır.
✅ Doğru yazılışı: Yan yana
❎ Yanlış yazılı: Yanyana
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TDK'YE GÖRE "YAN YANA" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?
✔ Türk Dil Kurumu'na göre "yan yana" kelimesi her zaman ayrı yazılır.
Örneğin ⤵
◾ "Burada, yan yana iki odamız vardı." - Ayla Kutlu
◾ "Hiçbir yerde yan yana gelmedik." - Adalet Ağaoğlu