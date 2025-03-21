21 Mart İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınav sonuç sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) 2025 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adaylara Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi konularından sorular yöneltilirken, sınav süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler sınav sonuçları ve cevap anahtarına çevrildi. Bu süreçte adaylar, hem sınav sonuçlarını hem de bir sonraki aşamaya dair detayları yakından takip etmeli. Kaymakamlık sınavı, kamu yönetiminde önemli bir kariyer basamağı olarak görülüyor ve adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan adaylar mülakat sürecine hazırlıklarını hızlandıracak.