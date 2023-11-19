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Yalova, Ardahan, Mardin, Kars'ta okullar tatil mi 2023? 20 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar

Marmara ve Ege Bölgeleri'nde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, öğrencileri yarınki okul durumu konusunda merak içinde bıraktı. Son günlerde bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları, yerel yönetimleri acil önlemler almaya sevk etti. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde meydana gelen ağaç devrilme olayları ve sel riski, okul idarelerini tedbirli olmaya yönlendirdi. Bu çerçevede, 20 Kasım 2023 tarihinde bazı illerde okulların tatil edilme kararı alındı. Peki, Yalova, Ardahan, Mardin, Kars'ta okullar tatil mi 2023? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 17:25 Güncelleme 19 Kasım 2023, 17:25
Yalova, Ardahan, Mardin, Kars’ta okullar tatil mi 2023? 20 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar

Meteoroloji yetkilileri, fırtına ve yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, Yalova, Ardahan, Mardin, Kars'ta okullar tatil mi 2023? 20 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağı veya il bazında okullara tatil gelip gelmeyeceği merak ediliyor.



Tatil haberi gelmeye başladı.
İstanbul Şile'de İlk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı; "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır"

Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; "📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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