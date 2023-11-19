Yalova, Ardahan, Mardin, Kars’ta okullar tatil mi 2023? 20 Kasım Pazartesi kar tatili var mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar





Tatil haberi gelmeye başladı.

İstanbul Şile'de İlk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı; "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır"