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İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi İstanbul tatil olan ilçeler listesi! Sancaktepe, Şişli, Beşiktaş, Bağcılar...

İstanbul'un Şile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Gözler megakentin diğer ilçelerine çevrildi. Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan peş peşe uyarılar sonrası ''20 Kasım 2023 Pazartesi İstanbul tatil olan ilçeler hangileri?'' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Sancaktepe, Şişli, Beşiktaş, Bağcılar, Avcılar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 06:14 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi İstanbul tatil olan ilçeler listesi! Sancaktepe, Şişli, Beşiktaş, Bağcılar...

İstanbul genelinde şiddetli yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul Valiliği kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde bugün (20 Kasım Pazartesi) ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Peki 20 Kasım Pazartesi İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Son dakika... İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. Ancak diğer ilçeler için henüz duyuru gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Megakent İstanbul'da 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar açık olacak. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

''Yarın yavaş yavaş yüksek basıncın etkisi başlayacak bu sefer de don etkili olacak.

Kara yollarında seyahat edeceklerin dikkatli olmalarında fayda var. Sayın Valimiz belki küçük çocuklar için ilkokullar için pazartesi için okul tatili yapılırsa iyi olur. Yoksa trafik eskisinden biraz daha yoğun olacak."

ARA TATİL BİTTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 yılı takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Yarın Zonguldak ve Şile hariç diğer illerde okullarda ara tatil sonrası il ders zili çalacak.

2. ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

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