İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 20 Kasım Pazartesi İstanbul tatil olan ilçeler listesi! Sancaktepe, Şişli, Beşiktaş, Bağcılar...

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika... İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. Ancak diğer ilçeler için henüz duyuru gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Megakent İstanbul'da 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar açık olacak. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: ''Yarın yavaş yavaş yüksek basıncın etkisi başlayacak bu sefer de don etkili olacak. Kara yollarında seyahat edeceklerin dikkatli olmalarında fayda var. Sayın Valimiz belki küçük çocuklar için ilkokullar için pazartesi için okul tatili yapılırsa iyi olur. Yoksa trafik eskisinden biraz daha yoğun olacak."