VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI SORGULA: burs.vgm.gov.tr sonuçları açıklandı mı? Ödemeler ne zaman yapılacak, kaç TL yatacak?

VGM, yükseköğrenim bursları için yapılan başvuruları değerlendirmeye alarak, burs hakkı kazanan öğrencileri belirleyecek. Peki, 2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar?
VGM, yükseköğrenim bursları için yapılan başvuruları değerlendirmeye alarak, burs hakkı kazanan öğrencileri belirleyecek. Peki, 2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim bursları ne zaman yatar?
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yapılan açıklamaya göre; KYK burslarından sonra değerlendirilmeye alınan VGM burs başvurularının bu yıl da aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?
Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,
Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,
Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar.