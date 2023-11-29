VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI SORGULA: burs.vgm.gov.tr sonuçları açıklandı mı? Ödemeler ne zaman yapılacak, kaç TL yatacak?

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.