Açıköğretim lisesi öğrencilerine uyarı, öğrenmeyen bitti! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Önceki senelerden farklı...

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları yaklaşıyor. Her yıl düzenlenen Açıköğretim lisesi sınavlarına yüzbinlerce açıktan okuyan kişi katılıyor. Bu yıl alınan kararla birlikte sınavların online yapılmayacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları yaklaşıyor. Her yıl düzenlenen Açıköğretim lisesi sınavlarına yüzbinlerce açıktan okuyan kişi katılıyor. Bu yıl alınan kararla birlikte sınavların online yapılmayacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Açık lise 1. dönem sınav tarihleri açıklandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde AÖL sınavları online olarak gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aldığı karar doğrultusunda sınavlarla ilgili yeni uygulamaya bu sene geçiyor.
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI BU YIL YÜZ YÜZE YAPILACAK
Açıköğretim lisesi sınavları önceki senelerden farklı olarak online değil, yüz yüze gerçekleştirilecek.
AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."
AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri şöyle:
1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00.