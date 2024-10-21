VGM üniversite burs başvuru ekranı 2024: VGM Lisans, Ön Lisans başvuruları nasıl yapılır? Burs ücreti ne kadar?

Lisans ve Ön Lisans öğrencilerine verilen bu burslar için binlerce öğrenci başvuru ekranına akın ediyor. Öğrenciler eğitim hayatları boyunca maddi destek sunan bu burslardan faydalanmak için belirlenen tarih aralığında başvuru yapmak zorunda.
Lisans ve Ön Lisans öğrencilerine verilen bu burslar için binlerce öğrenci başvuru ekranına akın ediyor. Öğrenciler eğitim hayatları boyunca maddi destek sunan bu burslardan faydalanmak için belirlenen tarih aralığında başvuru yapmak zorunda.
VGM YÜKSEKÖĞRETİM (LİSANS-ÖN LİSANS) BURS BAŞVURULARI 2024 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
VGM üniversite burs başvuru tarihleri belli oldu. 2024-2025 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan burs başvuruları 21 Ekim 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.
VGM BURS BAŞVURUSU 2024 NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.
Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.