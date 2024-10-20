KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2024! KYK burs/ kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk ödemeler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için burs ve kredi miktarlarını artırdıklarını açıkladı. Yapılan zamla birlikte:

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sayfasında ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlara erişebilecek.

Bu rakamlar, 2024 yılı boyunca geçerli olacak. Ancak 2025 yılı için herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı. Burs ve kredi ödemelerindeki artış, her yıl enflasyon oranları ve bütçe değerlendirmeleri çerçevesinde belirleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

İlk Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, başvuruların sonuçlanmasının ardından müracaat ettikleri öğretim yılı başından itibaren başlayacak. Burs ve kredi ödemeleri, her ay T.C. kimlik numarasının son rakamına göre 6-10'u arasında hesaplara aktarılacak.

Ödemeler, öğrencilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatacak. Öğrenciler, kendilerine verilen e-Devlet şifreleriyle internet üzerinden burs ve kredi ödemelerinin yatırılacağı banka şubelerini öğrenebilecek ve ATM kartlarını da bankadan temin edebilecekler.