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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2024! KYK burs/ kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk ödemeler ne zaman yapılacak?

Üniversite öğrencileri, 2024-2025 akademik yılı için başvuruda bulundukları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan burs başvurularının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda kasım ayında açıklanan sonuçların bu yıl da benzer bir takvimle duyurulması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 15:41 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 15:41
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2024! KYK burs/ kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk ödemeler ne zaman yapılacak?

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2024-2025 akademik yılı için KYK burs başvurularını tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından binlerce üniversiteli öğrenci gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yapacağı duyuruya çevirdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 KYK Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK burs başvuruları, binlerce öğrencinin eğitim masraflarına destek olabilmek amacıyla her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 2024 yılı burs başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Peki, burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve ilk ödeme tarihleri nasıl belirlenecek?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kasım Ayında Açıklanması Bekleniyor

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs sonuçlarının başvurulardan yaklaşık 3-4 hafta sonra açıklandığı görülüyor. 2023 yılında başvurular ekim ayında yapılmış ve sonuçlar kasım ayında duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Tahminlere göre, 2024 KYK burs sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2024! KYK burs/ kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk ödemeler ne zaman yapılacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sayfasında ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlara erişebilecek.

KYK Burs Ücretleri 2024: Yeni Rakamlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için burs ve kredi miktarlarını artırdıklarını açıkladı. Yapılan zamla birlikte:

Lisans öğrencilerine: 2.000 TL

Yüksek lisans öğrencilerine: 4.000 TL

Doktora öğrencilerine: 6.000 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu rakamlar, 2024 yılı boyunca geçerli olacak. Ancak 2025 yılı için herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı. Burs ve kredi ödemelerindeki artış, her yıl enflasyon oranları ve bütçe değerlendirmeleri çerçevesinde belirleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İlk Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, başvuruların sonuçlanmasının ardından müracaat ettikleri öğretim yılı başından itibaren başlayacak. Burs ve kredi ödemeleri, her ay T.C. kimlik numarasının son rakamına göre 6-10'u arasında hesaplara aktarılacak.

Ödemeler, öğrencilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına yatacak. Öğrenciler, kendilerine verilen e-Devlet şifreleriyle internet üzerinden burs ve kredi ödemelerinin yatırılacağı banka şubelerini öğrenebilecek ve ATM kartlarını da bankadan temin edebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Burs Ödemelerine Zam Gelecek Mi?

Şu an için 2025 yılı burs ve kredi miktarlarında bir artış olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarının göz önüne alınarak zam yapılması ihtimali bulunuyor. Yeni ödeme tutarlarının açıklanması durumunda öğrenciler e-Devlet üzerinden bilgilendirilecek.

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