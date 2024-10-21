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MEB'den mini bayram tatili; 81 ilde okullar 1.5 gün tatil olacak! Öğretmenler ve 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıflar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler tatil takvimine ilişkin detayları merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla bu yıl yapılacak tatil düzeni netleşti. 29 Ekim’in resmi tatil olmasıyla birlikte 28 Ekim’in öğleden sonrası da tatil kapsamına alındı. Böylece okullar ve kamu kurumları toplamda 1,5 gün tatil yapacak.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:45 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 07:21
MEB’den mini bayram tatili; 81 ilde okullar 1.5 gün tatil olacak! Öğretmenler ve 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıflar...

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Cumhuriyet Bayramı coşkusuna sayılı günler kala öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları, tatil takvimine dair ayrıntıları merakla bekliyordu. Beklenen açıklamalar geldi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 1,5 günlük tatil düzenlemesi bu yıl da uygulanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 Ekim Tatili Kaç Gün Sürecek?

Her yıl olduğu gibi, 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren tatil başlayacak. Öğleden sonraki yarım günlük tatil, 29 Ekim Salı günü tam gün tatille devam edecek. Böylece 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'in tamamında okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. 30 Ekim Çarşamba günü itibarıyla ise eğitim ve kamu hizmetleri normal mesai düzenine dönecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim'de Yarım Gün Tatil Uygulaması

Cumhuriyet Bayramı'nın bir parçası olarak, 28 Ekim'in öğleden sonrası resmi tatil olarak belirlenmiş durumda. Bu uygulama, yıllardır süregelen bir gelenekle devam ediyor. Öğrenciler ve memurlar pazartesi günü öğleden sonra bayram tatiline başlayacak ve 29 Ekim'in tam gün tatil olmasıyla toplamda 1,5 gün tatil yapma imkânı bulacak.

MEB’den mini bayram tatili; 81 ilde okullar 1.5 gün tatil olacak! Öğretmenler ve 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıflar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 Ekim'de Kamu Kurumları ve Okullar Kapalı

Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, okullar ve kamu kurumları 29 Ekim Salı günü tam gün tatil olacak. Kamu çalışanları ve öğrenciler, bayramın ardından 30 Ekim Çarşamba günü normal mesailerine ve derslerine geri dönecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tatil Takvimi Özetle:

28 Ekim 2024 Pazartesi: Yarım gün tatil.

29 Ekim 2024 Salı: Tam gün resmi tatil.

30 Ekim 2024 Çarşamba: Okullar ve kamu kurumları normal mesaiye dönecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları Başladı

Cumhuriyet'in ilanının 101. yılını kutlayacak Türkiye genelinde, hem kamu kurumları hem de yerel yönetimler bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Resmi törenlerin yanı sıra fener alayları, konserler ve etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla karşılanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1,5 günlük tatil, vatandaşlara hem bayram sevincini yaşamak hem de kısa bir mola vermek için fırsat sunuyor.

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