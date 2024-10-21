MEB’den mini bayram tatili; 81 ilde okullar 1.5 gün tatil olacak! Öğretmenler ve 1.2.3.4.5.6.7.8. sınıflar...

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Cumhuriyet Bayramı coşkusuna sayılı günler kala öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları, tatil takvimine dair ayrıntıları merakla bekliyordu. Beklenen açıklamalar geldi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 1,5 günlük tatil düzenlemesi bu yıl da uygulanacak.

(Takvim Foto Arşiv) 29 Ekim Tatili Kaç Gün Sürecek? Her yıl olduğu gibi, 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren tatil başlayacak. Öğleden sonraki yarım günlük tatil, 29 Ekim Salı günü tam gün tatille devam edecek. Böylece 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'in tamamında okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. 30 Ekim Çarşamba günü itibarıyla ise eğitim ve kamu hizmetleri normal mesai düzenine dönecek.