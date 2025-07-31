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VGM burs takvimi 2025-2026: Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne kadar ödeme yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs desteğini bu yıl da sürdürüyor. Binlerce öğrenciye eğitim hayatlarında maddi destek sağlayan VGM bursları özellikle başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

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Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 11:43
VGM burs takvimi 2025-2026: Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne kadar ödeme yapılacak?

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Türkiye'de öğrencilerin eğitim hayatını destekleyen önemli kaynaklardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde gündemde. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen bu bursların başvuru tarihleri ve burs miktarları, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 VGM Burs Başvuruları Ne Zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı burs başvuru takvimini henüz resmi olarak duyurmamış olsa da, geçen yılın tarihleri ışığında ön bilgi veriliyor. 2024 yılında ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınırken, yükseköğrenim bursları için başvurular 21-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu yıl da başvuru süreçlerinin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.

Başvuru tarihleri kesinleştiğinde, VGM'nin resmi web sitesi üzerinden ilan edilecek ve öğrenciler buradan detaylı bilgi alabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Burs Ödemeleri Kaç Ay Sürecek?

VGM burslarından faydalanan öğrenciler, eğitim yılının süresi boyunca düzenli olarak destek alıyor. Ortaöğrenim seviyesindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri burslarını 9 ay boyunca almaya devam ediyor. Bu süre Ekim ayından Haziran ayına kadar uzanıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yükseköğrenim öğrencileri ise burslarını 8 ay boyunca, Ekim-Mayıs döneminde hesaplarında görmeye devam ediyorlar. Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar öğrenci hesaplarına yatırılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Yılı VGM Burs Ücretleri

2025 yılında burs miktarlarında önemli bir artış yaşandı. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.250 TL tutarında burs ödemesi yapılacak. Yükseköğrenim öğrencileri için ise burs miktarı aylık 3.000 TL olarak belirlendi. Bu miktar, Türkiye'deki birçok burs ve destek programına kıyasla oldukça cazip bir destek anlamına geliyor.

Özellikle lisans ve ön lisans öğrencilerine sağlanan bu burs, eğitim masraflarının bir kısmını karşılamada önemli bir katkı sunuyor. Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine de aynı miktarda burs veriliyor.

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