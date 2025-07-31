VGM burs takvimi 2025-2026: Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne kadar ödeme yapılacak?

Yükseköğrenim öğrencileri ise burslarını 8 ay boyunca, Ekim-Mayıs döneminde hesaplarında görmeye devam ediyorlar. Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar öğrenci hesaplarına yatırılıyor.

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2025 Yılı VGM Burs Ücretleri

2025 yılında burs miktarlarında önemli bir artış yaşandı. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.250 TL tutarında burs ödemesi yapılacak. Yükseköğrenim öğrencileri için ise burs miktarı aylık 3.000 TL olarak belirlendi. Bu miktar, Türkiye'deki birçok burs ve destek programına kıyasla oldukça cazip bir destek anlamına geliyor.

Özellikle lisans ve ön lisans öğrencilerine sağlanan bu burs, eğitim masraflarının bir kısmını karşılamada önemli bir katkı sunuyor. Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine de aynı miktarda burs veriliyor.