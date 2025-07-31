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MEB tarihleri açıkladı! Beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere milli sporculardan 19 sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Başvuru tarihlerini de duyuran Milli Eğitim Bakanlığı uygun görülen başvuruların 27-28 Ağustos’ta il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek onaylanacağını ve atama sonuçlarının 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenlik duyurusuyla açıklanacağını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 11:05 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 11:11
MEB tarihleri açıkladı! Beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 19 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

MEB TARİHLERİ DUYURDU
MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak.

MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Başvurular 18-20 Ağustos'ta öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

Ardından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 27 ve 28 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, uygun başvurular onaylanacak.

MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)MEB, milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Atama sonuçları, "2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılacak atamalarla ilan edilecek.