2025 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları | ÖSYM tercih kılavuzuna göre başarı sıralaması!

YKS sonuçları açıklandı ve üniversite tercih dönemi başladı. Adaylar özellikle Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Bu bölümler, kontenjan ve puan açısından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tercih kılavuzunda 2025'in güncel puanları ve sıralamaları yer aldı. İşte 2025 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Üniversite adayları, tercihlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.
(Kaynak: AA)
ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinde yayımlandı.
Tercih yapacak adayların, tercih dönemi boyunca ÖSYM'nin sitesinde güncellenen kılavuzu dikkatlice incelemesi ve resmi duyuruları takip etmesi önemlidir.
2025 YKS TERCİH VE KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN