2025 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları | ÖSYM tercih kılavuzuna göre başarı sıralaması!

YKS sonuçları açıklandı ve üniversite tercih dönemi başladı. Adaylar özellikle Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Bu bölümler, kontenjan ve puan açısından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tercih kılavuzunda 2025'in güncel puanları ve sıralamaları yer aldı. İşte 2025 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları…