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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2024! VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs miktarı ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) her yıl lisans ve ön lisans öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvuru sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Üniversite öğrencileri, 2024-2025 eğitim yılı için başvuru yaptıkları bursların sonuçlarını öğrenmek için gözlerini https://burs.vgm.gov.tr adresine çevirdi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 13:25 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 13:25
VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2024! VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs miktarı ne kadar?

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KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarına çevrildi. VGM'nin yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin Kasım ayı içerisinde tamamlanarak sonuçların açıklanması bekleniyor. Kesin tarih henüz duyurulmamış olsa da adaylar, gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VGM Burs Sonuçları Nereden Sorgulanır?

VGM burs başvuru sonuçları açıklandığında, öğrenciler sonuçlarını Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi olan https://burs.vgm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuçlara erişim için öğrencilerin T.C. kimlik numaralarını kullanmaları yeterli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VGM Burs Miktarı Ne Kadar?

2023-2024 eğitim yılında ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs miktarları şu şekilde belirlenmişti:

Ortaöğrenim bursu: Aylık 750 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 1.250 TL
Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 1.250 TL
2024 yılının Ocak ayı itibarıyla yükseköğrenim bursları yapılan artışla 2.000 TL'ye çıkarıldı. Bu miktar, 2024-2025 eğitim yılında da devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlar Açıklandığında Ne Yapılmalı?

Burs kazanan öğrenciler, açıklanan listeye göre gerekli belgeleri hazırlayıp belirtilen tarihlerde ilgili yerlere teslim etmelidir. Detaylar VGM'nin resmi web sitesinde duyurulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gelişmeleri Kaçırmayın

VGM burs sonuçları hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.

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