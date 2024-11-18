VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2024! VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs miktarı ne kadar?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarına çevrildi. VGM'nin yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin Kasım ayı içerisinde tamamlanarak sonuçların açıklanması bekleniyor. Kesin tarih henüz duyurulmamış olsa da adaylar, gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

VGM Burs Sonuçları Nereden Sorgulanır? VGM burs başvuru sonuçları açıklandığında, öğrenciler sonuçlarını Vakıflar Genel Müdürlüğü 'nün resmi sitesi olan https://burs.vgm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuçlara erişim için öğrencilerin T.C. kimlik numaralarını kullanmaları yeterli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)

VGM Burs Miktarı Ne Kadar?



2023-2024 eğitim yılında ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs miktarları şu şekilde belirlenmişti:

Ortaöğrenim bursu: Aylık 750 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 1.250 TL

Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 1.250 TL

2024 yılının Ocak ayı itibarıyla yükseköğrenim bursları yapılan artışla 2.000 TL'ye çıkarıldı. Bu miktar, 2024-2025 eğitim yılında da devam ediyor.