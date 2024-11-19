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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Puanlar kaç yıl geçerli olacak?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 2024-ALES/3, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edildi ve yoğun bir katılımla tamamlandı. Şimdi ise adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 06:16 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 07:02
ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Puanlar kaç yıl geçerli olacak?

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soruluk bir sınav olarak uygulandı. 171 bin 640 adayın başvurduğu sınavda, katılımcılara 150 dakikalık süre tanındı. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. İşte, ALES sonuçları ve puan hesaplamasına dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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