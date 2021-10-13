Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 13.10.2021 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2021 08:36
    ABONE OL

    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte VGM burs şartları…

    Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki 2021-2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    VGM burs başvuruları hakkında duyuru yayımlandı. Bu yıl başvuru tarihleri şöyle;

    Ortaöğrenim bursu başvuru tarihi: 15 - 30 Ekim 2021

    Yükseköğrenim bursu başvuru tarihi: 01 - 15 Kasım 2021

    Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvuru tarihi: 01 - 15 Kasım 2021

    VGM BURSU NE KADARİ KAÇ PARA 2021-2022?

    Ortaöğretim öğrencilerine aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrencilere ise aylık 600,00 TL burs bağlanacak.

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak.

        VGM BURSU HANGİ AYLARDA YATIYOR?

        VGM bursunu almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına yatırılır.

        VGM BURSU KYK'YI ETKİLER Mİ?

        KYK'dan burs almak VGM burs başvurusuna engel değildir. KYK'dan burs alanlar da VGM başvurusunda bulunabilir.

        VGM BURSU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR!

        Burs Başvurumu Yapmadan Önce Nelere Dikkat Etmeliyim?

        Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için Başvuru Kılavuzları hazırlanmıştır. Burs başvuru giriş ekranlarında başvuru kılavuzlarına erişebilir ve başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz.

        Kardeşler Aynı Burs Türünden Yararlanabilir Mi?

        Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir. Bununla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin 1. Ek Maddesinde belirtilen kontenjandan yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilerin yükseköğrenim bursu alan kardeşleri olması halinde her iki kardeş de yükseköğrenim bursundan yararlanmaya devam ederler.

        Kimler Yükseköğrenim Bursundan Yararlanamaz?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        Kimler Ortaöğrenim Bursundan Yararlanamaz?

        Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türk ekonomisi nereye gidiyor?
        Haberler Eğitim VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte VGM burs şartları…
            SON DAKİKA