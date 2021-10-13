VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte VGM burs şartları…

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
VGM burs başvuruları hakkında duyuru yayımlandı. Bu yıl başvuru tarihleri şöyle;
Ortaöğrenim bursu başvuru tarihi: 15 - 30 Ekim 2021
Yükseköğrenim bursu başvuru tarihi: 01 - 15 Kasım 2021
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvuru tarihi: 01 - 15 Kasım 2021
VGM BURSU NE KADARİ KAÇ PARA 2021-2022?
Ortaöğretim öğrencilerine aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrencilere ise aylık 600,00 TL burs bağlanacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için başvurular www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak.