Geleceğin iletişimcileri ödüllerine kavuştu

Bu yıl 121 üniversiteden 1300'ü aşkın eserin katılımıyla yedincisi düzenlenen "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın kazananları açıklandı. Uzun maraton sonrası ödüle layık görülen eser sahipleri ödüllerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile alanında uzman isimlerin elinden aldı.
Altun: "İletişimde çıtayı daha da yükseltecek gençler yetişiyor"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'ne onur konuğu olarak katıldı. Altun, törendeki konuşmasının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve tüm yarışmacılara selamlarını ve başarı dileklerini iletti.
Birbirinden yetenekli genç meslektaşlarıyla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduğunu ifade eden Altun, TRT'nin öncülüğünde gelenekselleşerek devam eden bu yarışmanın gençler için yeni başarı kapıları açması temennisinde bulundu.
Fahrettin Altun, genç iletişimcilere teorik bilgilerini pratik çalışmalarla birleştirme imkânı sunan bu etkinliğe büyük bir önem verdiklerini belirterek, iletişim gibi kritik bir alanda özgün ve ufuk açıcı çalışmaları teşvik eden TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasına katılan ve ödül kazanan gençleri tebrik etti.
Geleceğin iletişimcilerine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü, genç iletişimcilerin de Türkiye'nin yeni küresel vizyonuna uygun şekilde tüm dünyaya hitap eden, tüm insanlığın hayrını gözeten projeler üreteceğinden kuşku duymadığını dile getiren Altun, "Hem kendimizin hem ülkemizin hem de tüm insanlığın geleceği için iletişimin tüm alanlarında etkin ve öncü olmak zorundayız." dedi.
"İletişimin tüm alanlarında çıtayı daha da yükseltecek gençlerin yetişmekte olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Mahir ve erdemli gençlere kapımız her zaman açık; onlara kıymet veriyor, onları destekliyoruz." diye konuşan Fahrettin Altun, "En doğru haberleri veren, en iyi filmleri çeken, en güzel tasarımları yapan gençler sadece bireysel kariyerini yükseltmeyecek, aynı zamanda ülkesine de kazandıracaktır. Ülkemizi el ele, omuz omuza hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Geleceğin parlak iletişimcilerinin, hakikat için yürüttüğümüz iletişim seferberliğine verecekleri katkıları sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.