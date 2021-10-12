Geleceğin iletişimcileri ödüllerine kavuştu

Altun: "İletişimde çıtayı daha da yükseltecek gençler yetişiyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'ne onur konuğu olarak katıldı. Altun, törendeki konuşmasının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve tüm yarışmacılara selamlarını ve başarı dileklerini iletti.

Birbirinden yetenekli genç meslektaşlarıyla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduğunu ifade eden Altun, TRT'nin öncülüğünde gelenekselleşerek devam eden bu yarışmanın gençler için yeni başarı kapıları açması temennisinde bulundu.

Fahrettin Altun, genç iletişimcilere teorik bilgilerini pratik çalışmalarla birleştirme imkânı sunan bu etkinliğe büyük bir önem verdiklerini belirterek, iletişim gibi kritik bir alanda özgün ve ufuk açıcı çalışmaları teşvik eden TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasına katılan ve ödül kazanan gençleri tebrik etti.