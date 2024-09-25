VGM , Türkiye genelinde hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yaklaştıkça, öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) burs programına yönelik başvuru tarihlerini ve detaylarını merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 VGM aylık burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 yükseköğrenim burs başvuru tarihleri Henüz netleşmemiş olmakla birlikte, 2024-2025 yılı için VGM'nin yükseköğrenim burs başvurularının YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine bağlı olarak belirleneceği tahmin ediliyor. Başvuru tarihleri açıklandığında, tüm detaylar resmi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

VGM BURSLARI NEDİR?

VGM bursları, Türkiye genelinde öğrencilere karşılıksız olarak sunulan bir eğitim desteğidir. Ortaöğrenim bursları, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olup, 9 ay boyunca verilir. Yükseköğrenim bursları ise üniversitelerde ön lisans ve lisans programlarında okuyan öğrenciler için sunulmakta ve 8 ay süreyle ödenmektedir.