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TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS kontenjanları belli mi?

TUS tercih takvimi bilgisi, sınav puanlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla adaylar tarafından merak edilmeye başladı. Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava dair tercih listesi ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz baz alınarak gerçekleştirilecek. Peki TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercih ücreti ne kadar, kontenjanlar belli mi? İşte habere dair tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 13:17 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 13:17
TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS kontenjanları belli mi?

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TUS tercih takvimi, sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.TUS 2. Dönem sınavı geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. 18 Ağustos'ta yapılan sınavın sonuçları da 12 Eylül'de erişime açıldı. Şimdi adaylar heyecanla ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve tarihlerine erişmeyi bekliyor. Peki TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak, net tarih açıklandı mı? ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte habere dair detaylar...

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı

TUS 2. dönem tercihleri ne zaman?
Herkesin dört gözle beklediği o sınava dair detaylar merak konusu! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili açıklama tüm detaylarıyla Takvim.com'da yayınlanacak.

Anadolu AjansıAnadolu Ajansı


TUS kontenjanları belli oldu mu?
Merakla beklenen bir diğer konu ise TUS kontenjanlarının akıbeti... TUS kontenjanları da henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

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