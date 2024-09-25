TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS kontenjanları belli mi?

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TUS tercih takvimi, sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.TUS 2. Dönem sınavı geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. 18 Ağustos'ta yapılan sınavın sonuçları da 12 Eylül'de erişime açıldı. Şimdi adaylar heyecanla ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve tarihlerine erişmeyi bekliyor. Peki TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak, net tarih açıklandı mı? ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte habere dair detaylar...

Anadolu Ajansı TUS 2. dönem tercihleri ne zaman?

Herkesin dört gözle beklediği o sınava dair detaylar merak konusu! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili açıklama tüm detaylarıyla Takvim.com'da yayınlanacak.