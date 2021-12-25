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    • Eğitim
    • 25.12.2021 12:27
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    • 25.12.2021 12:27
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    VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? VGM bursu ne zaman yatacak?

    VGM burs başvuru sonuçları açıklandı. Yükseköğrenim burs başvuruları 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Üniversitelerde okuyan öğrencilerden VGM bursu almak isteyenler bu tarihler arasında başvurularını tamamlamıştı. Adaylar bir süredir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. VGM burs sonuçları için duyuru geldi. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı son dakika? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? VGM bursu ne zaman yatacak? kazanamayanlar ne yapacak?

    takvim.com.tr
    VGM burs sonuçları açıklandı mı son dakika?

    VGM burs sonuçları açıklandı mı son dakika? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? VGM bursu ne zaman yatacak? VGM bursu kazanamayanlar ne yapacak? soruları gündemde yer alıyor. Bir süredir beklenen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklama geldi. İşte VGM burs sonuçları hakkında son dakika gelişmeler...

    VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2021 VGM lisans burs başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

    VGM BURS BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

    VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

    Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

        BURS/EĞİTİM YARDIMI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

        Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencileri, burs almaya devam ettikleri süre boyunca;

        - Devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmekle,

        - Burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

        - Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

        - Eğer yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanıyorsa, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

        Eğitim yardımı almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine bakmakla yükümlü kişiler, eğitim yardımı almaya devam ettikleri süre boyunca;

        - Öğrencinin eğitim yardımı almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

        - Öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.
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        Haberler Eğitim VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? VGM bursu ne zaman yatacak?
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