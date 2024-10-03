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VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 - 2025 VGM burs ücreti kaç TL olacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2023-2024 eğitim yılı için burs imkanı sunmak amacıyla başvuruları almaya başladı. Yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik bu burs, 8 ay süresince, yeni yılda belirlenecek olan miktar üzerinden aylık olarak verilecek.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 15:23
VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 - 2025 VGM burs ücreti kaç TL olacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurusu yapacak öğrencilere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı; eksik veya hatalı belgelerle yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, "VGM Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Bununla birlikte VGM burs sonuçlarının, Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 - 2025 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacaktır.

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