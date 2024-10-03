VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 - 2025 VGM burs ücreti kaç TL olacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurusu yapacak öğrencilere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı; eksik veya hatalı belgelerle yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.