SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Fransız siyasetçiler Filistin'e destek veren Türk üniversitesini AB'ye şikayet etti!

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İslam düşmanı Fransız siyasetçiler, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'in katil İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin halkına destek açıklamalarını gerekçe göstererek, üniversite ile Avrupa Birliği (AB) arasında süren Erasmus+ programının iptali için AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:49
Fransız siyasetçiler Filistin’e destek veren Türk üniversitesini AB’ye şikayet etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AP'den bazı Fransız milletvekilleri ve Fransa'nın eski bakanlarından Nadine Morano, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mektupta Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni "Hamas'a yakın" olmakla suçlayarak, AB'nin bu üniversiteyle olan ilişkisini derhal kesmesini talep etti.

Fransız siyasiler, katil İsrail'in işgaline karşı Filistin halkının yanında duran üniversitenin Hamas'ı desteklediğini iddia ederek, Erasmus+ ortaklığını "skandal" olarak nitelendirdi.

Mektupta, üniversitenin eğitim programında İslam'ın merkezi bir rol oynadığı ifade edilerek, Rektör Şehmus Demir'in İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin halkına destek açıklamalarına değinildi.

Fransızlar Türk rektörü hedef aldı (Fotoğraf: Takvim)Fransızlar Türk rektörü hedef aldı (Fotoğraf: Takvim)

AVRUPA'DA İSLAM KARŞITLIĞI HIZLA YAYILIYOR

GİBTÜ'ye yönelik Müslüman karşıtı tutum, Avrupa'daki Müslüman karşıtı eğilimlerin derinleştiği ve aşırı sağcıların Avrupa Parlamentosu'nda güçlendiği bir süreçte ortaya çıktı. İslam karşıtı politikaların yalnızca güvenlik alanında değil, kültürel ve akademik işbirliklerinde de etkisini göstermeye başlaması dikkat çekiyor.

Fransız siyasilerin GİBTÜ'ye yönelik eleştirileri, Fransa'nın önde gelen haftalık gazetelerinden Journal du Dimanche'ta yayımlanan iddialara dayanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Beyrut’a bir saldırı daha
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
’Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail’e çok net mesaj: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı! Gözler Adli Tıp Kurumu’nda | Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
’Ahmak’ oyununa ’Özel’ müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: Erkenden adaylık söz konusu değil
SON DAKİKA