Fransız siyasetçiler Filistin’e destek veren Türk üniversitesini AB’ye şikayet etti!

AP'den bazı Fransız milletvekilleri ve Fransa'nın eski bakanlarından Nadine Morano, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mektupta Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni "Hamas'a yakın" olmakla suçlayarak, AB'nin bu üniversiteyle olan ilişkisini derhal kesmesini talep etti.

Fransız siyasiler, katil İsrail'in işgaline karşı Filistin halkının yanında duran üniversitenin Hamas'ı desteklediğini iddia ederek, Erasmus+ ortaklığını "skandal" olarak nitelendirdi.

Mektupta, üniversitenin eğitim programında İslam'ın merkezi bir rol oynadığı ifade edilerek, Rektör Şehmus Demir'in İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin halkına destek açıklamalarına değinildi.

Fransızlar Türk rektörü hedef aldı (Fotoğraf: Takvim)

AVRUPA'DA İSLAM KARŞITLIĞI HIZLA YAYILIYOR

GİBTÜ'ye yönelik Müslüman karşıtı tutum, Avrupa'daki Müslüman karşıtı eğilimlerin derinleştiği ve aşırı sağcıların Avrupa Parlamentosu'nda güçlendiği bir süreçte ortaya çıktı. İslam karşıtı politikaların yalnızca güvenlik alanında değil, kültürel ve akademik işbirliklerinde de etkisini göstermeye başlaması dikkat çekiyor.

Fransız siyasilerin GİBTÜ'ye yönelik eleştirileri, Fransa'nın önde gelen haftalık gazetelerinden Journal du Dimanche'ta yayımlanan iddialara dayanıyor.