ARGO KONUŞANA CEZA: Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Bu kapsamda öğretmenler sokak ağzıyla, argo konuşamayacak, hâl ve hareketleriyle kötü örnek olamayacak.

Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)

UYUŞTURUCU VE TACİZE ÖDÜN YOK:

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanların öğretmenliği sona erecek.