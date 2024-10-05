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Öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesi kabul edildi | Özel ders vermek artık yok

TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesini daha kabul etti. Kabul edilen maddelere göre; özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara aylıktan kesme cezası uygulanacak. Fenomen öğretmenlere de ciddi yaptırımların gündemde olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 06:49 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 07:19
Öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesi kabul edildi | Özel ders vermek artık yok

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TBMM Genel Kurulu, öğretmenlik yasa teklifinin 3 maddesini daha kabul etti

Kabul edilen maddelerde önemli düzenlemeler yer aldı.

Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; öğretmenlere ilişkin düzenlemeler şöyle:

DERS VERME YASAĞI:
İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.

Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)

FENOMEN ÖĞRETMEN ÖNLEMİ:
Öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama cezası verilecek. Böylece öğretmenlerin, öğrencilerini kullanarak fenomen olmasının önüne geçilecek.

Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)

ARGO KONUŞANA CEZA:
Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Bu kapsamda öğretmenler sokak ağzıyla, argo konuşamayacak, hâl ve hareketleriyle kötü örnek olamayacak.

Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)Ders anlatan bir öğretmen (Fotoğraf: AA)

UYUŞTURUCU VE TACİZE ÖDÜN YOK:
Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanların öğretmenliği sona erecek.

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