VGM, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak amacıyla burs verecek. Bu burslar, özellikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilere eğitim hayatlarını sürdürmeleri için önemli bir katkı sunuyor.