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VGM burs başvuru ekranı 2024! VGM burs ücreti kaç TL oldu? Şartlar...

Üniversiteye yeni adım atan öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve yurt başvuruları için hazırlık yapmaya başladı. Bu süreçte, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan burslar, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 12:07 Güncelleme 04 Eylül 2024, 12:07
VGM burs başvuru ekranı 2024! VGM burs ücreti kaç TL oldu? Şartlar...

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VGM, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak amacıyla burs verecek. Bu burslar, özellikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilere eğitim hayatlarını sürdürmeleri için önemli bir katkı sunuyor.

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Bu yıl da burs başvurularının benzer çekilde ekim ayının ortasında paylaşılması bekleniyor.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.



Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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