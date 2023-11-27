Van, Ordu, Aksaray, Uşak’ta bugün okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika açıklamalar...

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Van, Ordu, Aksaray, Uşak'ta bugün okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte MEB- Valilik son dakika açıklamalar...

VAN, ORDU, AKSARAY, UŞAK'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan iller listesi şöyle; Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada ''Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.'' denildi.