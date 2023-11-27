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Hatay, Erzurum, Muş, Erzincan'da BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika...

Hatay, Erzurum, Muş, Erzincan'da yaşayan öğrenciler ve velileri bugün okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak. Peki 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 06:48 Güncelleme 27 Kasım 2023, 06:48
Hatay, Erzurum, Muş, Erzincan’da BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Valilik son dakika...

27 Kasım 2023 Pazartesi Kar tatili olan iller listesi araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta çok sayıda ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti. Bu kez 27 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında hangi illerde okulların tatil edileceği merak ediliyor. Peki Hatay, Erzurum, Muş, Erzincan'da bugün okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte valilik son dakika açıklamalar...

HATAY, ERZURUM, MUŞ, ERZİNCAN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.'' denildi.

Diğer il valiliklerinden ise henüz bir duyuru yapılmadı. Açıklamalar oldukça haberimizde yer verilecektir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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