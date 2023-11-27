MEB’den bu sabah karar çıktı! Ara tatil bitti 1 gün tatil müjdesi geldi! Pazartesi uzatıldı! İlkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ilgilendiren karar çıktı! Kasım ara tatili bitti bu kez de kar tatili başladı. O illerde yaşayan öğrencilere güzel haber geldi. Hafta sonu biter bitmez duyuruldu. İşte tatil olan iller...

ZONGULDAK'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildiği Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diğer illerden ise henüz 'kar tatili' duyurusu yapılmadı.