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MEB'den bu sabah karar çıktı! Ara tatil bitti 1 gün tatil müjdesi geldi! Pazartesi uzatıldı! İlkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Kar tatili duyuruları gelmeye devam ediyor. 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona ermişti. Öğrenciler hafta sonu dahil toplam 9 gün tatil yaptıktan sonra geçtiğimiz Pazartesi okullarına dönmüştü. Ancak bu kez de Valiliklerden peş peşe 'tatil' duyuruları yapılmaya başlandı. Birçok ilde yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesinden dolayı Bingöl, Zonguldak ve daha bir çokilde okullar tatil edilmişti. Bu kez de gözler bu haftaya çevrildi. Ara tatil bitti 1 gün tatil müjdesi daha geldi ve o illerde okullar yine tatil edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 07:10 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:15
MEB’den bu sabah karar çıktı! Ara tatil bitti 1 gün tatil müjdesi geldi! Pazartesi uzatıldı! İlkokul, 5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf ve öğretmenler...

Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ilgilendiren karar çıktı! Kasım ara tatili bitti bu kez de kar tatili başladı. O illerde yaşayan öğrencilere güzel haber geldi. Hafta sonu biter bitmez duyuruldu. İşte tatil olan iller...

ZONGULDAK'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildiği Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diğer illerden ise henüz 'kar tatili' duyurusu yapılmadı.

1 OCAK RESMİ TATİL YAKLAŞIYOR: OKULLAR 3 GÜN TATİL!

Öte yandan 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak Cumartesine denk gelmişti. Hafta sonu olması dolayısıyla okullar tatildi. Bu yıl ise 1 Ocak yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi dolayısıyla tüm çalışanlar tatil yapacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların 1 gün tatil olması bekleniyor.

Buna göre 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak. Böylelikle okullar 3 gün kapalı kalmış olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma tamamlanacak.

2. DÖNEM NİSAN ARA TATİL TARİHİ

İkinci dönem ara tatili de 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında uygulanacak.

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