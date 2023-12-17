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Van, Bingöl, Bitlis, Ardahan'da okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da kar tatili var mı? MEB - Valilik son dakika açıklamalar...

İstanbul, Ankara ve birçok ilde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına neden oluyor. Bu olumsuz hava koşulları, bazı il ve ilçelerde okulların tatil edilmeyeceği konusunu gündeme getirdi. Peki, Van, Bingöl, Bitlis, Ardahan'da okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da kar tatili var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 22:38 Güncelleme 17 Aralık 2023, 22:39
Van, Bingöl, Bitlis, Ardahan’da okullar tatil mi? 18 Aralık Van’da kar tatili var mı? MEB - Valilik son dakika açıklamalar...

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, özellikle iç kesimlerde ve yüksek bölgelerde kar yağışına neden oluyor. Öğrenci ve veliler, 18 Aralık tarihinde okulların tatil edilip edilmediğini merakla araştırıyor.

18 ARALIK OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

18 Aralık okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının etkili olduğu illerde valilik açıklaması geldikçe haberimiz güncellenecektir.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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