18 ARALIK İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ? Deprem nedeniyle bugün Yalova, İstanbul, Kocaeli’nde okullar tatil edilecek mi? MEB son dakika...

Bu ani depremin ardından İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı konusu gündeme geldi. Vatandaşlar, İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalarını takip ederek okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmeye çalışıyor.

18 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova, Çınark olarak kaydedilen deprem saat 23.53'de kaydedildi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.