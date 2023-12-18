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18 ARALIK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Deprem nedeniyle bugün Yalova, İstanbul, Kocaeli'nde okullar tatil edilecek mi? MEB son dakika...

18 Aralık günü Marmara bölgesinde meydana gelen ve özellikle Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi şehirlerde hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları endişelendirdi. Öğrenciler ve veliler de bu kapsamda okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki,18 ARALIK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Deprem nedeniyle Yalova, İstanbul, Kocaeli'nde okullar tatil edilecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 00:59 Güncelleme 18 Aralık 2023, 01:13
18 ARALIK İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ? Deprem nedeniyle bugün Yalova, İstanbul, Kocaeli’nde okullar tatil edilecek mi? MEB son dakika...

Bu ani depremin ardından İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı konusu gündeme geldi. Vatandaşlar, İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalarını takip ederek okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmeye çalışıyor.

18 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova, Çınark olarak kaydedilen deprem saat 23.53'de kaydedildi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Depremi hisseden veliler ve vatandaşlar da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi, Yalova, Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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