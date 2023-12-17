Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın (18 Aralık) okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

Meteorolojik tahminler, birçok ilde kar yağışının etkili olacağını gösterirken, veli ve öğrenciler arasında yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte detaylar...
Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık günü için kar yağışı uyarısında bulundu. Ancak henüz il valiliği, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama gelmedi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.