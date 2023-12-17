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Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi? Yarın (18 Aralık) okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

18 Aralık Pazartesi günü, birçok ilde meydana gelen kar yağışı, veli ve öğrenciler arasında yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar ve hava durumu raporları, olumsuz hava koşulları beklentisiyle birleşince, veli ve öğrencilerin kar tatili beklentileri arttı.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 20:58 Güncelleme 17 Aralık 2023, 20:58
Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yarın 18 Aralık okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika...

Meteorolojik tahminler, birçok ilde kar yağışının etkili olacağını gösterirken, veli ve öğrenciler arasında yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, Erzurum, Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

Ağrı, Kars, Karaman, Muş, Gümüşhane'de okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık günü için kar yağışı uyarısında bulundu. Ancak henüz il valiliği, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama gelmedi.



METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Siirt, Sinop, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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