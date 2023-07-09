Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu 2023-2024? En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantaşı, Maltepe...

Özel üniversite ücretleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak merakla araştırlıyor. YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran'da uygulandı. Sınav sonuçlarının da 20 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Ardından tercih dönemi başlayacak. Tercihlerine özel üniversiteleri de eklemek isteyen adaylar güncel özel üniversite ücretlerini öğrenmek istiyor. Peki En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantaşı, Maltepe...
VAKIF ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?
Bazı özel üniversitelerin bölüm bölüm güncel ücretleri şöyle;
*Fiyatlar, okulların aldıklara karara göre değişiklik gösterebilir.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp fakültesi: 115.000 TL
Diş hekimliği fakültesi: 115.000 TL
Hukuk fakültesi: 86.000 TL
Gastronomi ve mutfak sanatları: 55.000 TL
Psikoloji: 64.000 TL
Pilotaj: 91.000 TL
Havacılık ve uzay mühendisliği: 62.000 TL
Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik: 38.000 TL
Eğitim Fakültesi: 64.000 TL
İletişim Fakültesi: 60.000 TL
Edebiyat Fakültesi: 60.000 TL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp fakültesi: 382.300 TL
Diğer fakülte ücretleri: 278.000 TL
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp fakültesi: 205.000 TL
Diş hekimliği fakültesi: 187.500 TL
Eczacılık fakültesi: 139.000 TL
Sağlık bilimleri fakültesi: 125.000 TL
Mimarlık fakültesi: 130.000 TL
Eğitim fakültesi: 117.750 TL
İletişim fakültesi: 123.840 TL
Konservatuvar: 128.000 TL