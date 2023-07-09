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    • Eğitim
    • 09.07.2023 23:19
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    • 09.07.2023 23:25
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    Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu 2023-2024? En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantaşı, Maltepe...

    YKS sınav sonuçları beklenirken adaylar bir yandan da özel üniversite ücretlerini merak ediyor. İnternet arama motorlarında 'Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu 2023-2024? En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri?' soruları sıkça araştırılır oldu. Yeditepe, Koç, Kültür, Nişantaşı, Doğuş, Maltepe...

    Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu 2023-2024?

    Özel üniversite ücretleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak merakla araştırlıyor. YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran'da uygulandı. Sınav sonuçlarının da 20 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Ardından tercih dönemi başlayacak. Tercihlerine özel üniversiteleri de eklemek isteyen adaylar güncel özel üniversite ücretlerini öğrenmek istiyor. Peki En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantaşı, Maltepe...

    VAKIF ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

    Bazı özel üniversitelerin bölüm bölüm güncel ücretleri şöyle;

    *Fiyatlar, okulların aldıklara karara göre değişiklik gösterebilir.

    İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

    Tıp fakültesi: 115.000 TL

    Diş hekimliği fakültesi: 115.000 TL

    Hukuk fakültesi: 86.000 TL

    Gastronomi ve mutfak sanatları: 55.000 TL

    Psikoloji: 64.000 TL

    Pilotaj: 91.000 TL

    Havacılık ve uzay mühendisliği: 62.000 TL

    Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik: 38.000 TL

    Eğitim Fakültesi: 64.000 TL

    İletişim Fakültesi: 60.000 TL

    Edebiyat Fakültesi: 60.000 TL

    KOÇ ÜNİVERSİTESİ

    Tıp fakültesi: 382.300 TL

    Diğer fakülte ücretleri: 278.000 TL

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

    Tıp fakültesi: 205.000 TL

    Diş hekimliği fakültesi: 187.500 TL

    Eczacılık fakültesi: 139.000 TL

    Sağlık bilimleri fakültesi: 125.000 TL

    Mimarlık fakültesi: 130.000 TL

    Eğitim fakültesi: 117.750 TL

    İletişim fakültesi: 123.840 TL

    Konservatuvar: 128.000 TL

        ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

        Tıp fakültesi: 147.630 TL

        Diş fakültesi: 126.710 TL

        Sağlık bilimleri fakültesi: 57.330 TL

        Psikoloji: 76.240 TL

        YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

        Tıp fakültesi: 150.000 TL

        Diş hekimliği fakültesi: 120.000TL

        Mühendislik fakültesi:102.000 TL

        Hukuk fakültesi: 110.000 TL

        Eczacılık fakültesi: 139.000 TL

        Sağlık bilimleri fakültesi: 77.500 TL

        Mimarlık fakültesi: 102.000 TL

        Eğitim fakültesi: 77.500 TL

        Fen Edebiyat Fakültesi: 90.000 TL

        İletişim fakültesi: 90.000 TL

        Güzel sanatlar fakültesi 80.000 TL

        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

        Hukuk fakültesi: 139.000 TL

        Mimarlık fakültesi: 125.000 TL

        Mühendislik fakültesi: 119.000 TL

        Psikoloji: 125.000 TL

        Gastronomi ve Mutfak sanatları: 89.500 TL

        İşletme fakültesi: 110.000 TL

        Sağlık bilimleri fakültesi: 110.000 TL

        Sivil havacılık: 85.000 TL

        BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

        Tıp fakültesi: 195.000 TL

        Hemşirelik fakültesi: 140.000 TL

        Hukuk fakültesi: 111.776 TL

        İletişim fakültesi: 100.000 TL

        Psikoloji: 180.000 TL

        Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği: 146.000 TL

        Eğitim fakültesi: 100.000 TL
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        Haberler Eğitim Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu 2023-2024? En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantaşı, Maltepe...
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