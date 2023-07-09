Vakıf üniversite ücretleri belli oldu mu 2023-2024? En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantaşı, Maltepe...

Özel üniversite ücretleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak merakla araştırlıyor. YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran'da uygulandı. Sınav sonuçlarının da 20 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Ardından tercih dönemi başlayacak. Tercihlerine özel üniversiteleri de eklemek isteyen adaylar güncel özel üniversite ücretlerini öğrenmek istiyor. Peki En ucuz ve en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantaşı, Maltepe...