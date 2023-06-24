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    • Eğitim
    • 24.06.2023 10:45
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    • 24.07.2023 10:42
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    Lise nakil başvuru tarihi ve ekranı! E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

    Yeni eğitim öğretim yılına dair heyecanlı bekleyiş devam ederken, lise öğrencileri ve velileri için lise nakil başvuru tarihleri büyük önem taşıyor. Lise nakil başvurularının zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, öğrencilerin istedikleri okullarda eğitim alma şansını artırmaktadır. Lise nakil başvuruları, MEB'in resmi internet portalı olan E-OKUL üzerinden online olarak gerçekleştirilir. E-OKUL, öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerini takip etmelerine ve çeşitli işlemleri elektronik ortamda yapmalarına imkan tanır. Peki, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için lise nakil başvuruları ne zaman alınacak? E-OKUL nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar:

    takvim.com.tr
    NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

    2023 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemi ve nakil işlemlerine çevrildi. Peki Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Lise nakil başvuruları ne zaman başlayacak? E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

    LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açıldı. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

    NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

    Lise nakil işlemleri hakkında ise henüz bir duyuru bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    NAKİLLER NASIL YAPILIR?

    Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

        Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

        LİSE NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

        Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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        Haberler Eğitim Lise nakil başvuru tarihi ve ekranı! E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?
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