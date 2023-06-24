Lise nakil başvuru tarihi ve ekranı! E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

2023 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemi ve nakil işlemlerine çevrildi. Peki Nakil işlemleri ne zaman açılacak? Lise nakil başvuruları ne zaman başlayacak? E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açıldı. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.
NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2023?
Lise nakil işlemleri hakkında ise henüz bir duyuru bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
NAKİLLER NASIL YAPILIR?
Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.