PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...

Milyonlarca üniversite adayının gireceği YKS’ye çok az bir süre kaldı. Uzmanlar bu süreçte, netleri yükseltmeye yarayacak kritik ipuçları verdi. Eğitimciler, konu tekrarı yapılması ve farklı tarz sorular çözülmesi gerektiğine işaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 05:18 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

8-9 Haziran tarihlerinden düzenlenecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, uzmanlar bu süreçte eksikleri kapatmaya çalışmak yerine birkaç konunun üzerine gidilmesini ve her dersin belli konularına odaklanılmasını öneriyor.

Peki kalan 5 günlük sürede neler yapılabilir?

İşte YKS'ye günler kala netlerinizi artırabilecek ipuçları:
- Matematikte temel kavramlara göz atın. Problem çözmeye devam edin.
- Edebiyat için, dönem özelliklerini, edebi türleri ve akımlar gibi konuları bir kez daha gözden geçirin.
- Tarih için temel bilgilerin yanında bunların yorumlanması da gerekir. Bunun için olabildiğince farklı tarzda soru çözebilirsiniz.
- Coğrafya dersi için, ciddi bir harita bilgisinin olması oldukça önemli.
- Felsefe ve din kültürü derslerinin konuları atlanmadan çalışılmalı ve sınavda soruları cevaplanmalıdır. Herkes diğer dersler için aynı bilgi düzeyinde olduğunda fark yaratan bu dersler olacak.

SOSYAL MEDYA DETOKSU
- Uyku saatlerinizi sınavda zorluk yaşamamak için düzene koymalısınız.
- Çevrenizde "Ne yapacağız, nasıl olacak, yandık" gibi olumsuz cümleler kuran kişiler varsa bu süreçte bunlarla iletişimizi kesin.
- Sosyal medya kullanımını sınırlandırın.
- Deneme sınavları çözmeye devam edebilirsiniz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
Kylian Mbappe FIFA’dan özel izinle resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho’dan transfer itirafları! O isimleri istemiyorum
SON DAKİKA