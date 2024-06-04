Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...

İşte YKS'ye günler kala netlerinizi artırabilecek ipuçları:

- Matematikte temel kavramlara göz atın. Problem çözmeye devam edin.

- Edebiyat için, dönem özelliklerini, edebi türleri ve akımlar gibi konuları bir kez daha gözden geçirin.

- Tarih için temel bilgilerin yanında bunların yorumlanması da gerekir. Bunun için olabildiğince farklı tarzda soru çözebilirsiniz.

- Coğrafya dersi için, ciddi bir harita bilgisinin olması oldukça önemli.

- Felsefe ve din kültürü derslerinin konuları atlanmadan çalışılmalı ve sınavda soruları cevaplanmalıdır. Herkes diğer dersler için aynı bilgi düzeyinde olduğunda fark yaratan bu dersler olacak.