ALES başvuru ekranı ve ücreti! 2024-ALES/2 ne zaman, sonuç tarihi belli mi? ÖSYM sınav ekranı ve kılavuzu....

Türkiye'de lisansüstü eğitim veya akademik kariyer yapmak isteyenler için kritik bir adım olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları, bugün itibariyle başladı.
Türkiye'de lisansüstü eğitim veya akademik kariyer yapmak isteyenler için kritik bir adım olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları, bugün itibariyle başladı.
ALES/2 BAŞVURU DUYURUSU!
Yayımlanan duyuruda; "2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
ALES/2 NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETLERİ
ALES/2 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Yayınlanan kılavuz ile ALES başvuru ücreti açıklanacak. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.