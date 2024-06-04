PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS TERCİH KILAVUZU 2024: MEB LGS tercih robotu, yüzdelik dilimleri, kontenjanlar!

LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, şimdi tercih dönemine odaklanıyor. Bugün, 1 milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı, hedefledikleri okullara yerleşmek isteyen adaylar için önemli bir adımdı. Ancak şimdi gözler, 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 14:38 Güncelleme 04 Haziran 2024, 14:38
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS TERCİH KILAVUZU 2024: MEB LGS tercih robotu, yüzdelik dilimleri, kontenjanlar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

LGS'nin tamamlanması, adayların lise tercihleri için heyecanla beklediği bir dönemi başlatıyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde liseye başlayacak olan adaylar, tercih sürecine odaklanmış durumda. Ancak bu sürecin başlangıç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan LGS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla netleşecek.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlanacağını duyurdu.

Yani, yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 28 Haziran'da yayımlanacak.

LGS tercih tarihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Yanı başında vazo gibi tuttuğu bölücülere baksın
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Sarı - kırmızılılarda bir dönem sona erdi
Hizbullah İsrail’i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır | Emre Uslu ve Önder Aytaç birbirine düştü: Beni engellemiş
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Müge Anlı’daki olayda korkunç olayda flaş gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı! Tülay’dan ilk açıklama
Esenyurt’ta akla ziyan görüntüler: Küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde dans etti
Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’na mesaj: En yakın zamanda tamamlanacak
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım! Cenaze programı netleşti
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
SON DAKİKA