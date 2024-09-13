Uzmanlar, ekran bağımlılığıyla mücadele etmek için ailelere önerilerde bulundu! Kademeli kısıtlayın

Milyonlarca öğrenci, uzun bir yaz tatilinin ardından okula başladı. Ancak her kademedeki öğrenci için uyum süreci biraz zaman alabiliyor. Bu dönemde velilerin en sık karşılaştığı sorunsa çocuklarının bir türlü ekran başından ayrılamaması oluyor.

Uzmanlar, ekran bağımlılığıyla mücadele etmek için ailelere önerilerde bulunuyor: Ekran süresini kademeli şekilde azaltırken, çocukların bu sürecin bir kısmını eğitici içeriklere ayırması sağlanmalı. Çocuk bu duruma tepki gösterebilir. Öfke ve hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu durumda çocukla inatlaşmamak gerekir.