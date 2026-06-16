DİLİM projesi nedir? MEB'den yapay zeka destekli dil platformu

MEB, proje ile teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre ederek daha kapsayıcı ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Platform üzerinde yer alan ölçme ve değerlendirme araçları ile kullanıcılar eksik oldukları alanları tespit edebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen DİLİM Projesi, yapay zeka destekli dil öğrenme altyapısıyla Türkçe ve İngilizce öğretimini destekliyor.

Yapay zeka teknolojilerinden yararlanan DİLİM Projesi kullanıcıların öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Kişiselleştirilmiş öğrenme modeli sayesinde öğrenciler kendi seviyelerine uygun içeriklere erişebilirken gelişimlerini de anlık olarak takip edebiliyor.

Fotoğraf İletişim Bakanlığı X hesabından servis edilmiştir.

DİLİM platformunda neler var?

Platformda ölçme ve değerlendirme araçları da yer alıyor. Kullanıcılar, düzenli olarak yapılan değerlendirmeler sayesinde eksik oldukları alanları tespit edebiliyor ve öğrenme süreçlerini daha verimli şekilde yönetebiliyor.