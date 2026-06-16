DİLİM projesi nedir? MEB'den yapay zeka destekli dil platformu
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen DİLİM Projesi, yapay zeka destekli altyapısıyla eğitimde dijital dönüşüm çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Türkçe ve İngilizce öğrenimini desteklemek amacıyla hazırlanan platform, her yaştan kullanıcıya modern ve erişilebilir bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyor.
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- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen DİLİM Projesi, yapay zeka destekli dil öğrenme altyapısıyla Türkçe ve İngilizce öğretimini destekliyor.
- Proje, kişiselleştirilmiş öğrenme modeli sayesinde öğrencilerin kendi seviyelerine uygun içeriklere erişmesini sağlıyor.
- Platform üzerinde yer alan ölçme ve değerlendirme araçları ile kullanıcılar eksik oldukları alanları tespit edebiliyor.
- DİLİM Projesi'nin dijital eğitim ekosisteminin güçlendirilmesine ve yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
- MEB, proje ile teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre ederek daha kapsayıcı ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyor.
Yapay zeka teknolojilerinden yararlanan DİLİM Projesi kullanıcıların öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Kişiselleştirilmiş öğrenme modeli sayesinde öğrenciler kendi seviyelerine uygun içeriklere erişebilirken gelişimlerini de anlık olarak takip edebiliyor.
DİLİM platformunda neler var?
Platformda ölçme ve değerlendirme araçları da yer alıyor. Kullanıcılar, düzenli olarak yapılan değerlendirmeler sayesinde eksik oldukları alanları tespit edebiliyor ve öğrenme süreçlerini daha verimli şekilde yönetebiliyor.
Türkçe ve İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan DİLİM Projesi'nin, dijital eğitim ekosisteminin güçlendirilmesine ve yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
MEB, proje ile teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre ederek daha kapsayıcı ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyor.
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Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen DİLİM Projesi, yapay zekâ destekli dil öğrenme altyapısıyla eğitimde dijital dönüşüm vizyonumuza katkı sunuyor. Türkçe ve İngilizce öğrenimini destekleyen platform; kişiselleştirilmiş öğrenme, ölçme-değerlendirme ve gelişim takibi kullanıcıya erişilebilir bir öğrenme ortamı sağlıyor.