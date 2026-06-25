MSÜ mülakat takvimi 2026 | 2. seçim aşaması mülakatları ne zaman başlıyor?

15 Temmuz ve pazar günlerinde herhangi bir sınav veya mülakat faaliyeti yürütülmeyecek.

Adayların askeri öğrenci olabilmek için ter dökeceği seçmeler, Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda organize edilecek. Bu süreçte adaylar okul türlerine göre farklı tarihlerde çağrılacak olup, resmi tatil olan 15 Temmuz günü ile pazar günlerinde herhangi bir sınav veya mülakat faaliyeti yürütülmeyecek.

MSÜ 2. seçim aşamaları Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda 14 Temmuz - 6 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, adayların tercih ettikleri okul türlerine göre mülakat ve fiziki yeterlilik takvimi şu şekilde planlandı:

Hava Harp Okulu Adayları: 14 - 20 Temmuz 2026

Diğer Harp Okulu Adayları: 22 - 30 Temmuz 2026

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları: 22 Temmuz - 06 Ağustos 2026

Astsubay Meslek Yüksekokulları (MYO) Adayları: 31 Temmuz - 06 Ağustos 2026

Önemli Not: 21 Temmuz 2026 tarihinde yalnızca Psikomotor Testi ve Mülakat aşamaları icra edilecektir.

Hava Harp Okulu adayları 14-20 Temmuz, diğer harp okulu adayları 22-30 Temmuz, astsubay adayları 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihlerinde sınava girecek.

SINAV MERKEZİNE GİRİŞLER NASIL OLACAK?

Adaylar, mülakatlara katılabilmek için sorgulama sayfasında kendilerine belirtilen tarih ve saatte Ankara Dikmen Caddesi'nde bulunan Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar (1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunmak zorunda.

Nizamiye girişlerinde izdihamı önlemek amacıyla adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılarak içeri alınacak. Giriş işlemleri öncelikle saat 07.30 grubu ile başlayacak, ardından sırasıyla 08.00 ve 08.30 grupları içeri kabul edilecek.

Sınav girişleri Ankara Dikmen Caddesi'ndeki Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar Nizamiye'sinde 07.30, 08.00 ve 08.30 grupları halinde yapılacak.

MSÜ MÜLAKAT SINAVI AŞAMALARDAN OLUŞUYOR?

Geleceğin subay ve astsubay adayları, Kara Harp Okulu'nda oldukça kapsamlı bir eleme sürecinden geçecek. Sınav merkezine kabul edilen adayları bekleyen aşamalar sırasıyla şunlar:

Evrak Kontrolü

Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo ölçümü)

Kişilik Değerlendirme Testi

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor aşaması)

Mülakat

Adayların sınav günü yanlarında getirmeleri gereken belgeleri eksiksiz hazırlamaları ve sınav giriş belgelerinde kendilerine ayrılan saat dilimine kesinlikle uymaları gerekiyor. Detaylı sorgulama işlemleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim