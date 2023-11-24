Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB ÖKBYS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Uzun bir bekleyişin ardından, 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın (ÖKBYS) heyecanla beklenen sonuçları için geri sayım devam ediyor. Öğretmen adayları, başarılarına dair heyecanla bekledikleri anın yaklaştığı bu günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, MEB ÖKBYS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!