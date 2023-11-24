Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB ÖKBYS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Uzun bir bekleyişin ardından, 19 Kasım Pazar günü çevrim içi olarak gerçekleştirilen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın (ÖKBYS) heyecanla beklenen sonuçları için geri sayım devam ediyor. Öğretmen adayları, başarılarına dair heyecanla bekledikleri anın yaklaştığı bu günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, MEB ÖKBYS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
MEB ÖKBYS SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖKBYS 2023 kılavuzuna göre, uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.
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Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarını sorgulayabilmek için adayların iki alternatif yöntemi bulunacak. Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuç ekranına ulaşacak. Sınav sonuç ekranında adayların uzman öğretmenlik sınavından doğru-yanlış cevapları ve toplam puanı ekranda yer alacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.