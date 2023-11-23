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MEB süreyi başlattı! Ara tatil kaldırılacak mı? Öğretmen - Veli ara tatil anketi katıl | 2. ara tatil iptal mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımına açtığı 'Ara Tatil Değerlendirme' anketi ile kasım ayındaki ara tatili değerlendirmeye alıyor. 10 Aralık tarihine kadar devam edecek olan anket çalışması, eğitim paydaşlarının görüşlerini ve deneyimlerini sistematik bir şekilde toplamayı amaçlıyor. Peki, 2. ara tatil iptal mi olacak? Ara tatil kaldırılacak mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 13:26 Güncelleme 23 Kasım 2023, 13:26
MEB süreyi başlattı! Ara tatil kaldırılacak mı? Öğretmen - Veli ara tatil anketi katıl | 2. ara tatil iptal mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ara tatil anketi hazırladı. Anket bakanlığın Bilişim Sistemleri üzerinden erişime açıldı.

10 Aralık'a kadar devam edecek değerlendirmede kasım ara tatiline yönelik sorular yer alıyor. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor.

Ankete katılmak için tıklayın

Her grup için farklı sorular

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var.

Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, 'katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum' şeklinde üç seçenek bulunuyor.

Anketin girişindeki açıklamada uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle cevaplanması notu yer alıyor.

Yorum kutusu da bulunuyor

Öğretmenlere; ara tatil uygulamasından velilerin memnun olup olmadığı, öğrenciler ve velilere ise "ara tatil uygulaması aile bireylerini mutlu etti mi?" gibi sorular da yöneltiliyor.

Öğretmenlere ara tatil uygulamasından memnun olup olmadıkları da soruldu.
Öğretmenler ve veliler için bir yorum kutusu da bulunan ankette, öğrenciler için yorum bölümüne yer verilmedi.

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