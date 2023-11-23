MEB süreyi başlattı! Ara tatil kaldırılacak mı? Öğretmen - Veli ara tatil anketi katıl | 2. ara tatil iptal mi olacak?

10 Aralık'a kadar devam edecek değerlendirmede kasım ara tatiline yönelik sorular yer alıyor. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor.

Her grup için farklı sorular

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var.

Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, 'katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum' şeklinde üç seçenek bulunuyor.